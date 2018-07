Mourinho festeja resposta do Real Madrid sobre Valencia O técnico José Mourinho enalteceu a resposta do Real Madrid no sábado, após a vitória por 2 a 0 sobre o Valencia no Santiago Bernabéu. Na avaliação de Mourinho, era difícil para os jogadores reagirem depois do massacre sofrido contra o Barcelona no início da semana, por 5 a 0.