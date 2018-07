Mourinho foca no Schalke e descarta pensar nas oitavas

Líder do Grupo G, com oito ponto, o Chelsea está próximo de conseguir uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Para isso, basta uma vitória sobre o Schalke 04, nesta terça-feira, na Alemanha. Mas mesmo com a proximidade da classificação, o técnico José Mourinho descarta pensar já na próxima fase e prega total respeito ao adversário desta semana, justamente o segundo colocado da chave, com cinco pontos.

"Se perdermos duas partidas, então vamos para a Liga Europa", comentou o português. "Não faz sentido falar sobre as oitavas de final. Nós precisamos de pontos para seguir jogando a Liga dos Campeões e é para isso que estamos aqui, para conseguir os pontos", completou.

Depois do Schalke, o Chelsea fecha sua participação na fase de grupo diante do Sporting, dia 10 de dezembro, em casa, mas Mourinho quer garantir a vaga já nesta quarta. "Temos duas partidas, mas obviamente seria melhor para nós classificarmos amanhã. Temos muitas partidas em dezembro, se pudermos evitar uma partida crucial, evitar esta pressão, seria muito bom."

Uma das principais armas do treinador para esta terça é o atacante Diego Costa, que vive grande fase e marcou seu 11.º gol pelo Chelsea no sábado. "Sem o time que o Diego tem por trás, o Diego não é nada. Ele está jogando bem e marcando gols, mas o time produz muito. Não é justo falar individualmente quando o time está muito bom", ponderou Mourinho.