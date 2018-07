Mourinho garante Diego Costa e Cahill na Supercopa da Inglaterra O técnico José Mourinho confirmou nesta sexta-feira que terá todos os jogadores do Chelsea à disposição para o duelo com o Arsenal, domingo, pela Supercopa da Inglaterra. Durante a semana, ele havia levantado dúvidas sobre a participação do atacante Diego Costa e do zagueiro Gary Cahill. "Todos estão bem", assegurou Mourinho.