Mourinho garante que não poupará pendurados na quarta Antes mesmo de o Barcelona entrar em campo para enfrentar o Shakhtar Donetsk na Ucrânia, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, tentando confirmar sua classificação às semifinais, o possível clássico contra o Real Madrid na próxima fase já era assunto de primeira ordem no futebol espanhol. Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o técnico do Real, José Mourinho, não conseguiu fugir do tema.