Mourinho garante que Real não está atrás de reforços

Para ele, a equipe que só não ganhou cinco dos 26 jogos oficiais que fez no ano (ainda triunfou nos oito amistosos que realizou) ainda não está jogando o seu melhor futebol. O ápice ainda está por vir. "O melhor desta equipe está por chegar", garante Mourinho. "Estou aqui com muito prazer. Tenho um enorme orgulho de ser treinador do Real Madrid e não quero sair daqui", assegurou.

Por mais que o Real tenha perdido os jogos mais importantes da temporada, ambos para o Barcelona, na decisão da Supercopa da Espanha e no confronto entre eles pelo Campeonato Espanhol, Mourinho insiste que todos os objetivos foram cumpridos. Como tem feito desde o revés do início deste mês de dezembro, o treinador releva o resultado e lembra que o Real segue líder do torneio nacional.

"A equipe até agora cumpriu com seus objetivos durante a temporada. Não há nenhum título para se ganhar nesta altura, mas há posições a se ocupar que te deixam com a possibilidade de ter ambição para ganhar. Em qualquer outro campeonato nossa diferença para o segundo colocado seria muito grande, mais significativa e definitiva. Em função da grande qualidade do nosso adversário direto estamos fazendo um grande campeonato, mas a diferença de pontos é pouca", lembra Mourinho, cuja equipe tem três pontos de vantagem sobre o Barcelona.

O treinador, que curtiu a folga natalina entre Portugal e Paris, acredita que o elenco do Real Madrid assimilou bem a derrota para o Barcelona no primeiro turno do Espanhol. "Me parece que a nível emocional a equipe está muito bem e depois de perder para o Barcelona não demonstraram imediatamente. Esse para mim é um aspecto importante. A equipe está bem e nenhuma derrota fará ela perder seu nível de confiança e ambição. Gosto muitíssimo da estabilidade emocional que a equipe tem demonstrado."

O primeiro compromisso do Real Madrid em 2012 é contra o Málaga, no dia 3 de janeiro, pela Copa do Rei. O primeiro jogo pelo Espanhol acontece quatro dias depois, frente ao Granada. As duas partidas serão no Santiago Bernabéu.