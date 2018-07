Mourinho irá relacionar lesionado Di María para clássico

O próprio treinador, no entanto, admite que o argentino não está em suas melhores condições físicas e não garante seu aproveitamento no confronto. "Ele não está tão bem quanto esperávamos. As sensações não são as melhores, mas vamos esperar. Estará na convocação, mas não vou dizer minha equipe (titular) porque ainda não sei. O Campeonato Espanhol é prioridade e não vou mudar este discurso", disse Mourinho.

Com ou sem Di María, a principal esperança madrilenha para o confronto desta quarta é o português Cristiano Ronaldo. O jogador foi muito elogiado nesta terça por Mourinho, que apontou o segundo tempo da vitória por 2 a 1 diante do Mallorca, no último sábado, como "sua melhor partida" pelo Real.

"Há um ano e meio o Cristiano (Ronaldo) tem marcado muitos gols, muitos hat-tricks (quando um atleta marca três gols em uma mesma partida) e ganhamos um título com seu gol (a Copa do Rei da temporada passada, diante do Barcelona). Para mim sua melhor partida, em que ele se sentiu mais contente e orgulhoso, foi o segundo tempo contra o Mallorca. Trabalhou como um animal no segundo tempo e fez o que a equipe necessitava", afirmou o técnico madrilenho.