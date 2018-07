Mourinho lamenta ausência de Rooney, mas cobra boa atuação do United na Bélgica

O técnico do Manchester United, José Mourinho, destacou a necessidade de voltar da Bélgica com um bom resultado contra o Anderlecht, na partida desta quinta-feira, às 16h05 (horário de Brasília), no primeiro encontro entre as equipes pelas quartas de final da Liga Europa.

"Eles (do Anderlecht) são uma boa equipe e têm uma maneira de jogar adaptada às qualidades de seus jogadores. Eles jogam bem, pressionam bem e têm jogadores talentosos. Eu acho que temos que jogar no nosso melhor nível", destacou o português, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva em Bruxelas.

E o comandante deixou claro que pretende combater uma possível acomodação de sua equipe, que terá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. "Nós temos o segundo jogo como uma possível proteção, mas amanhã é importante jogar bem porque nós podemos nos colocar em uma situação difícil. Quando um time chega a este estágio da competição, todos sentem que é possível (vencê-la). A motivação é alta para todos", reforçou.

Mourinho também falou sobre a situação física do capitão da equipe, o atacante Wayne Rooney, que se recupera de lesão, perdeu os dois últimos jogos da equipe e nem viajou para a Bélgica. O comandante lamentou a ausência do astro, mas não descartou que ele dispute o clássico do próximo domingo contra o Chelsea, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. "Ele não está satisfeito com sua condição (física). Está tentando trabalhar, mas não está confiante, não está feliz", revelou o treinador.

"Ele está sentindo o tornozelo e não está pronto para jogar, vamos ver para o fim de semana. Não temos muitos jogadores e precisamos de todos para tentar estar disponíveis. Para amanhã, não", completou.

O técnico também revelou que o Manchester United vai continuar lutando em duas frentes nesta temporada. O time ainda briga no Campeonato Inglês por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Mas o treinador revela que não abre mão de um título que o clube ainda não possui. No caso, o da Liga Europa.

"Ainda temos duas portas abertas e meu sentimento é que realmente vamos lutar em ambas as competições... Sinceramente, tenho uma sensação especial com a Liga Europa. É uma competição que podemos vencer", destacou.

O meio-campista equatoriano Antonio Valencia, que assim como Rooney esteve fora dos últimos dois jogos, treinou nesta quarta-feira e deverá jogar contra os belgas. O meia espanhol Ander Herrera e o zagueiro marfinense Eric Bailly estão suspensos e, portanto, fora do confronto.

LIGA EUROPA - Todas as partidas de ida das quartas de final da Liga Europa serão disputadas nesta quinta-feira. Os jogos da volta vão acontecer no próximo dia 20. Além de Anderlecht x Manchester United, o dia também terá os confrontos Celta x Genk-BEL, Ajax x Schalke 04 e Lyon x Besiktas.