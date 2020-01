Mourinho lamenta desfalque de Kane no Tottenham contra o Liverpool

O técnico José Mourinho não escondeu o desânimo nesta sexta-feira em razão do desfalque de Harry Kane, principal jogador do Tottenham, para o importante duelo contra o Liverpool, líder disparado do Campeonato Inglês. O treinador classificou o seu atacante como "insubstituível".

"Assim é a vida e assim é o futebol. Temos que ser positivos. Harry é importante e insubstituível. Ninguém pode substituí-lo. A má notícia não é que estará de fora duas semanas e voltará ao time. É que vai precisar de cirurgia e isso vai levar tempo", comentou o treinador.

O duelo será neste sábado, na nova casa do Tottenham, em Londres. Mourinho evitou antecipar a escalação, mas deve adiantar Heung-min Son e colocar Lucas Moura numa posição mais ofensiva.

O treinador admitiu que cogita buscar um reforço para o setor ofensivo na próxima janela de transferências para substituir Kane. "Se não encontrarmos a solução adequada agora, vamos esperar para tomar a decisão correta para buscar a evolução do time", disse Mourinho.

Sem Kane, o Tottenham terá uma missão ainda mais complicada pela frente no fim de semana. E isso porque o rival tem praticamente o dobro de pontos na tabela. Sensação da temporada, o Liverpool soma 58 pontos, contra 30 do Tottenham, e ainda tem um jogo a menos na classificação do Inglês. O time de Londres é o sexto colocado.