Mourinho leva Pepe para jogo do Real contra o Barcelona Jose Mourinho divulgou na manhã desta quarta-feira a lista de relacionados do Real Madrid para o confronto que será realizado nesta noite, contra o Barcelona, pela Copa do Rei, na casa do rival. E o técnico português confirmou a presença do zagueiro Pepe, que vinha reclamando de dores musculares, no grupo de 22 jogadores chamados para viajar rumo ao duelo.