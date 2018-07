Mourinho mexe no time, Manchester bate Bournemouth e fica mais perto do vice

O técnico José Mourinho avisou: após o vexame com a derrota do fim de semana para o West Bromwich, que garantiu o título ao rival Manchester City, mexeria no time. O português cumpriu a promessa, e deu certo. O Manchester United visitou o Bournemouth nesta quarta-feira, venceu por 2 a 0 e se aproximou do vice-campeonato no Inglês.

O resultado levou o Manchester a 74 pontos, na segunda colocação. Se não tem mais chances de ultrapassar o campeão City, o time ao menos se distanciou do Liverpool, terceiro colocado com 70 pontos. O Bournemouth, por sua vez, tem 38 pontos, em 11.º, sem grandes pretensões na competição.

Mourinho se mostrou extremamente irritado com a derrota do fim de semana para o West Bromwich e avisou que tiraria alguns dos principais nomes da equipe, ao dizer que "o preço que custaram, seus salários e seus rostos bonitos" não garantiriam a permanência entre os titulares.

Nesta quarta, Bailly, Matic, Lukaku e Alexis Sánchez perderam espaço. Chance para os mais jovens, como Martial e Rashford, que inclusive já teriam manifestado o descontentamento com a falta de oportunidades no Manchester.

Apesar das mudanças, o futebol do Manchester não foi dos melhores. A equipe sofreu com a falta de oportunidades até os 27 minutos, quando abriu o placar. Herrera deu enfiada perfeita por traz da zaga para Lingard, que ficou em ótima condições e encontrou Smalling para finalizar para o gol vazio.

O gol fez os visitantes crescerem e o Bournemouth se retraiu. Na etapa final, o Manchester chegou a perder algumas oportunidades, mas o segundo gol saiu somente aos 24 minutos. Lukaku, que havia entrado pouco antes, aproveitou assistência de Pogba para selar o resultado.

Agora, o Manchester volta as atenções para a Copa da Inglaterra, pela qual encara o Tottenham neste sábado, em casa, pela semifinal. Já o Bournemouth descansa até o próximo dia 28, quando visita o Southampton pelo Inglês.