Mourinho minimiza importância de jogo contra Milan

"A partida do Campeonato Espanhol é mais importante que a da Liga dos Campeões, na qual podemos perder pontos porque já temos nove. No Espanhol não podemos falhar. É um jogo difícil que temos que ganhar para continuar como líderes", declarou Mourinho, ao comparar a importância dos dois próximos compromissos do Real.

A relevância do jogo contra o Hércules, que já venceu nesta temporada o Barcelona no Camp Nou, foi demonstrada com os jogadores relacionados para a partida. Após poupar alguns de seus principais atletas contra o Murcia, na última terça-feira, pela Copa do Rei, o técnico português não quis saber de descanso e convocou o que tem de melhor para a partida pelo Campeonato Espanhol. "Os convocados são os que estão em melhores condições. A equipe titular será a mesma que vem atuando, ou quase a mesma, sem grandes alterações", declarou Mourinho.

O Real está na primeira colocação do Campeonato Espanhol, com 20 pontos, apenas um a mais do que o segundo colocado, o Villarreal, segundo colocado. Enquanto isso, o time de Madri lidera com folga o Grupo G da Liga dos Campeões: tem nove pontos, contra quatro do Milan e do Ajax.