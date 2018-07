Mourinho minimiza importância do jogo contra o Milan

"Jogamos nove partidas e para mim nenhuma é mais importante do que outra. Nenhum oponente merece mais respeito do que outro", garantiu o treinador português. "Nos preparamos para todos os jogos da mesma maneira, estudamos o adversário com a mesma concentração e intensidade. Queremos jogar tanto esta partida como as demais".

Apesar de minimizar a importância do confronto de terça, Mourinho ponderou que as duas equipes têm história diferenciada. "É um adversário com uma história diferente, Real Madrid e Milan somam juntos 16 conquistas europeias, não se pode duvidar disto. É uma partida com duas equipes de história especial".

Sobre o elenco do Milan, Mourinho revelou ter uma preocupação especial com Inzaghi. "Se ele jogar, será mais difícil". E elogiou o sueco Ibrahimovic, com quem trabalhou na Inter de Milão. "É um jogador que faz a diferença".