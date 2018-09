Mourinho minimiza jogo em gramado sintético: 'Temos de fazer como Federer'

O Manchester United estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, em Berna, na Suíça, diante do Young Boys. E o fato de atuar em um campo com gramado sintético não vai ser utilizado pelo técnico José Mourinho como justificativa em caso de um mau resultado do time inglês. Foi o que indicou o treinador nesta terça, quando até citou um dos maiores nomes do esporte, Roger Federer, para destacar que o seu time precisará se adaptar ao piso.

"Todo mundo sabe que é diferente atuar nesta superfície, mas estamos na Suíça, país de Roger Federer, um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos. Tenho certeza de que ele possui quadras de sua preferência, mas ele atua em todas e vence em todas. Nós teremos de fazer a mesma coisa", comparou o português.

Mourinho chegou à Suíça de bom humor, afinal o Manchester soma duas vitórias consecutivas: 2 a 0 sobre o lanterna Burnley e 2 a 1 diante do surpreendente Watford pelo Campeonato Inglês. O ambiente no clube é bem diferente daquele após a derrota por 3 a 0 em casa para o Tottenham. Na oportunidade, na entrevista coletiva após o jogo, Mourinho discutiu com alguns jornalistas.

"Acho que estamos melhorando. Encontramos um certo equilíbrio na equipe", disse Mourinho. "Conseguimos vencer dois jogos difíceis fora de casa que foram importantes para nós, então eu estou feliz, mas eu já estava feliz depois da derrota para o Tottenham com tantas coisas boas que vi no time. Aquele foi o jogo do início da nossa melhora."

O treinador considera cedo fazer qualquer tipo de previsão sobre o desempenho da equipe na competição europeia. "Eu acho que é prematuro falar sobre nossas chances quando nem sequer jogamos a primeira partida. Nosso foco está na quarta-feira. Depois disso vamos em busca da classificação. Eu sempre digo que quando um time chega às quartas de final você sente que a distância não é muito longe. Mas é cedo demais". Manchester e Young Boys estão no Grupo H, juntamente com Valencia e Juventus, que jogam na quarta-feira na Espanha.