Mourinho mira vaga antecipada na Liga dos Campeões e vê Lukaku 'intocável'

O Manchester United encara novamente o Benfica nesta terça-feira, em Old Trafford, podendo garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões com duas rodadas de antecedência. A possibilidade deixou o técnico José Mourinho animado, apesar de o português fazer questão de elogiar a equipe de seu país natal.

+ Confira o noticiário da Liga dos Campeões

"Nós temos muitas partidas, então, se pudermos nos classificar amanhã, seria melhor", declarou nesta segunda-feira. "Se pudermos classificar em primeiro, não dá para dizer que seria melhor em termos de oitavas de final porque algumas vezes você termina em primeiro e dá azar no sorteio, mas o futebol é o futebol e prefiro terminar em primeiro do que em segundo."

Líder do Grupo A com nove pontos, o Manchester precisa vencer o Benfica e torcer por um triunfo do Basel sobre o CSKA Moscou também na terça, na Suíça, para confirmar a classificação antecipada. O time português ocupa a lanterna da chave e ainda não pontuou após três rodadas, mas Mourinho elogiou o adversário.

"O Benfica é um time melhor do que o Basel e o CSKA. Sim, eles estão em uma posição difícil e agora podem apenas tentar ganhar pontos suficientes para irem à Liga Europa. Então, vão tentar somar ao menos um ponto nesta partida. Desde que nos enfrentamos em Lisboa, eles venceram seus dois jogos. Então, estão mais confiantes e espero uma partida difícil", projetou.

Para arrancar mais uma vitória e ao menos se aproximar da vaga, o Manchester conta com os gols de Romelu Lukaku. Depois de um grande início de temporada, com 11 gols marcados, o belga atravessa uma seca de cinco partidas sem balançar a rede. Mesmo assim, Mourinho classificou o atacante como "intocável".

"Eu acho que o Romelu é um daqueles jogadores que são intocáveis em termos de respeito de todos", afirmou Mourinho. "Ele está jogando muito bem para nós. Não é uma bola que vai na trave ou que para em uma defesa do goleiro que define a contribuição de Romelu como boa ou ruim. É o que ele faz para o time, e que é fantástico."