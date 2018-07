Mourinho não dá entrevista, mas auxiliar confirma Real

Sempre polêmico, Mourinho vive em constante atrito com a imprensa espanhola desde que assumiu o comando do Real no ano passado. Assim, não aparecer nas entrevistas, principalmente na véspera de jogos importantes, já virou um rotina. Nessas ocasiões, ele manda seu auxiliar para falar com a imprensa, como aconteceu novamente nesta sexta-feira, antes de encarar o Barcelona.

Assim, com Mourinho em silêncio, Karanka revelou que o Real irá manter o esquema tático 4-3-3 para enfrentar o Barcelona, com o argentino Dí Maria e o português Cristiano Ronaldo abertos pelas pontas. Deixou a dúvida apenas sobre quem será o centroavante: o francês Benzema ou argentino Higuaín. E também não quis adiantar se o defensor espanhol Arbeloa está em boas condições para jogar.

Karanka não quis explicar a ausência de Mourinho, mas lembrou que já deu mais de 30 entrevistas coletivas desde que começou a trabalhar com o técnico português no Real. Ele também tentou minimizar a importância do clássico deste sábado. "Nós encaramos todos os nossos jogos da mesma maneira", afirmou o auxiliar. "Será apenas mais um jogo. É contra nosso rival, mas não mudamos nada."

Embalado por 15 vitórias seguidas em todas as competições que disputa, o Real lidera o Campeonato Espanhol com 37 pontos, três a mais do que o segundo colocado Barcelona. Mas o time de Madri tem um retrospecto recente ruim contra o maior rival: desde que Guardiola assumiu o comando do Barça em 2008, foram 11 clássicos disputados, com apenas uma vitória madrilenha.