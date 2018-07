Mourinho nega que cause rachas no vestiário

Em um ambiente tenso, José Mourinho concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira em Madri. Usou seu comportamento habitual para fugir de perguntas que julgou inapropriadas, desconversou sobre os rumores de que deixará o Real Madrid em breve e negou ser um provocador de rachas dentro do grupo.

"Não provoco rachas no vestiário", garantiu. Segundo as informações vindas da Espanha, o treinador teria questionado Sergio Ramos por conta de o mesmo não estar marcando Puyol no lance do gol de empate contra o Barcelona na ida das quartas de final da Copa do Rei, na última semana. No fim, o maior rival virou e ganhou por 2 a 1.

Questionado sobre deixar o comando do time merengue, disparou secamente e com os olhos vidrados no repórter que o indagou: "Eu te disse isso? Pergunta ao teu companheiro." O treinador também foi vago sobre a escalação que optará para o duelo de volta contra os catalães nesta quarta, às 19 horas (de Brasília), no Camp Nou. No entanto, ele não descartou usar o zagueiro Pepe, dado como o maior vilão do revés no Santiago Bernabéu. A rádio Estadão ESPN transmitirá o duelo.

"Se Pepe estivesse bem, jogava. É dúvida. Tanto ele como Granero e Lass. Estão com problemas. Amanhã decidiremos", disse. Sobre os titulares: "Não tenho ideia. Tenho muitas dúvidas com os jogadores. Há três jogadores que não estão cem por cento. Tem que esperar até o final."

Mais adiante, outra pergunta capciosa queria saber se o português sentia-se respaldado pelo presidente do clube, Florentino Pérez. "Vivo um bom momento", limitou-se a responder. Quando julgou que o questionamento era uma armaldilha perigosa, simplificou e respondeu com um simples "não sei".