Mourinho nega que esteja disposto a negociar Schürrle

Somente uma oferta "fenomenal" pode convencer o Chelsea a se desfazer de André Schürrle, disse o técnico José Mourinho nesta sexta-feira.

O treinador português disse não ter planos de vender ou contratar jogadores durante a janela de transferências de janeiro, mas não descartou a saída do alemão Schürrle, enquanto o meia egípcio Mohamed Salah também teve seu nome ligado a uma possível transferência.

Os dois jogadores estariam insatisfeitos com a falta de oportunidades no time, e a mídia alemã disse que o Wolfsburg já fez uma oferta por Schürrle. Salah, por sua vez, seria alvo de interesse da Roma. "O princípio é que nós gostaríamos que ele (Schürrle) ficasse", disse Mourinho a repórteres nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Bradford City pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.

"A questão não é se ele está autorizado a sair ou não. A questão é se receberemos ou não uma boa oferta. A questão é se recebemos uma oferta fenomenal e se o jogador está com muita vontade de aceitar um novo desafio em sua carreira, porque não queremos vender nossos jogadores." Mourinho disse que Salah e Schürrle serão envolvidos no confronto da Copa da Inglaterra, que marca o início de uma semana decisiva para o Chelsea na temporada.

Um empate por 1 a 1 com o Liverpool no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga deixou o confronto em aberto para a partida de volta no Stamford Bridge, em Londres, na terça-feira. Quatro dias depois, o time recebe a visita do atual campeão inglês, Manchester City.