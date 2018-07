Mourinho parabeniza Barcelona por título mundial

MADRI - José Mourinho deixou a rivalidade de lado nesta segunda-feira e parabenizou o Barcelona pelo título mundial conquistado no domingo, sobre o Santos, no Japão. "O Barcelona é um grande time e eu quero parabenizá-lo por ter vencido o Mundial de Clubes", declarou o técnico do Real Madrid.

Apesar do elogio, Mourinho não deixou de alfinetar o arquirrival. "Penso que é mais importante ganhar a Liga dos Campeões do que essas duas partidinhas [do Mundial]", disse, ao menosprezar as goleadas do Barcelona sobre o Al-Sadd, do Catar, e sobre o Santos, ambas pelo placar de 4 a 0.

Questionado sobre a relevância histórica do rival, Mourinho evitou colocar o Barcelona entre os melhores times do futebol. "Sou muito jovem para dizer quem são as melhores equipes porque a história é muito longa e há muitos times importantes que não conheço", afirmou.

Em relação ao Campeonato Espanhol, Mourinho se mostrou otimista quanto ao título do Real Madrid. "Meus times sempre ficam com o troféu quando terminam o ano na liderança. Mas ainda podem perder. Vamos ver quem será o campeão na Espanha no final de maio", ponderou o técnico, que garantiu o Real na ponta até o início de janeiro de 2012. O time madrilenho tem três pontos a mais que o vice-líder Barcelona.

O treinador se mostrou satisfeito com o desempenho do Real nesta primeira metade da temporada, por conta da liderança no Espanhol e o aproveitamento de 100% na fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Pelo que fizemos na temporada até agora, estamos muito bem. Somos líderes do campeonato, vencemos os seis jogos na Liga dos Campeões e também ganhamos o único jogo na Copa do Rei. Foram seis meses muito bons", avaliou Mourinho, na véspera da partida de volta contra o Ponferradina, pela quarta fase da Copa do Rei. Será o último jogo do Real Madrid neste ano.