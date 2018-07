Mourinho pede para Rooney entrar em forma antes de criticar companheiros

Admirador do futebol de Wayne Rooney, o treinador José Mourinho tem tido problemas com o atacante. Fora do forma, o ídolo do Manchester United, da Inglaterra, não rende da maneira que lhe é costumeira e, inclusive, vem perdendo espaço no time titular na disputa da competição nacional.

Segundo o portal The Sun, após duras do jogador para seus companheiros durante o intervalo da partida contra o rival Manchester City, o comandante português, que pedira sua contratação nos tempos de Real Madrid e Chelsea, decidiu ter uma conversa com Rooney. Nela, disse para que o atleta deixe de criticar os outros e concentre toda a força em recuperar sua forma.

Grande estrela do time nas últimas temporadas, o camisa 10 balançou as redes somente uma vez no Campeonato Inglês, contra o Bournemouth, ainda na primeira rodada. Já no último compromisso, na goleada por 4 a 1 contra o Leicester, entrou no fim, no lugar de Rashford, atuando por somente sete minutos.

Apesar do alto investimento realizado, com as chegadas de Pogba e Ibrahimovic, o Manchester United ocupa somente a sexta colocação no Inglês, com 12 pontos.