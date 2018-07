Mourinho, Pepe e Özil são suspensos no Real Madrid O Real Madrid sofreu três baixas nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Real Sociedad. O líder do Campeonato Espanhol não poderá contar com o técnico José Mourinho no banco de reservas, além do zagueiro Pepe e do meia Özil, punidos em razão das expulsões no jogo de quarta, contra o Villarreal.