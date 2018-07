José Mourinho perde habilitação por dirigir em alta velocidade

O técnico do Chelsea, José Mourinho, teve sua habilitação suspensa por seis meses na Inglaterra depois de ter se declarado culpado por dirigir seu carro em excesso de velocidade na Inglaterra. Uma audiência realizada na última quarta-feira, na localidade de Surrey, definiu a punição ao treinador português.

Na audiência, que não contou com a presença do comandante no tribunal britânico, Mourinho ainda foi condenado a pagar 910 libras (cerca de US$ 1.406) em multas e custos judiciais provocados pelo incidente ocorrido em setembro do ano passado.

Segundo versões publicadas pela imprensa inglesa, o técnico, que já havia acumulado infrações anteriores de trânsito, foi surpreendido por um radar conduzindo o seu veículo a 60 milhas por hora em uma zona na qual a velocidade máxima permitida era de 50 milhas. O local da infração flagrada pela câmera do radar fica próxima ao centro de treinamento do Chelsea, que na temporada passada do futebol europeu conquistou o título do Campeonato Inglês.