Mourinho prevê arrancada do United no Inglês: 'Não precisamos de um milagre'

José Mourinho prevê uma arrancada do Manchester United no Campeonato Inglês a partir desta quarta-feira, quando a equipe recebe o Arsenal, às 18 horas (de Brasília), pela 15ª rodada da competição. O técnico português planeja que o time possa terminar o ano, após os 20 primeiros jogos da competição, entre os quatro primeiros colocados.

"Não precisamos de um milagre. Estamos a oito pontos da quarta colocação e acho que temos uma sequência na qual podemos somar pontos importantes", disse Mourinho. Depois do Arsenal, o Manchester enfrenta Fulham, Liverpool, Cardiff, Huddersfield e Bournemouth.

"Só precisamos não ser tão azarados com os problemas que temos. Precisamos que alguns jogadores tenham um desempenho individual melhor e também tenham um desempenho melhor como equipe, mas isso está longe de ser um milagre", afirmou o treinador, que não poderá contar com Ashley Young, suspenso. Luke Shaw, Eric Bailly, Chris Smalling e Phil Jones estão machucados e suas escalações não estão confirmadas.

"Eles (Arsenal) estão disputando a Liga Europa e podem usar um segundo time, enquanto nós estamos na Liga dos Campeões. Desta forma, eles chegam menos desgastados neste momento da temporada", disse Mourinho.

O Manchester United é o oitavo colocado do Campeonato Inglês, com 22 pontos, oito a menos do que o Arsenal, quarto classificado, após 14 jogos disputados.

Na Liga dos Campeões, o Manchester já garantiu vaga nas oitavas de final. A uma rodada do final da fase de grupos, a equipe ocupa o segundo lugar no Grupo H, com dez pontos, dois atrás da Juventus, de Cristiano Ronaldo.