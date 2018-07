Mourinho quer resgatar história do Real Madrid

"O Real Madrid tem uma incrível história na Liga dos Campeões e nos últimos anos não tem ido muito bem. Agora, estamos começando do zero", afirmou o técnico português, que, por considerar a competição imprevisível, preferiu não garantir trazer a Madri o título que a agremiação não conquista desde 2002

Para fortalecer o grupo que já é forte, José Mourinho acredita ser necessária a vinda de mais três jogadores. Um destes atletas pode ser o lateral-direito da seleção brasileira Maicon, comandado pelo treinador na Inter de Milão.

Na entrevista coletiva de apresentação, o técnico bicampeão da Liga do Campeões afirmou que dará mais ênfase no seu trabalho ao conjunto da equipe do que os valores individuais como o meia-atacante português Cristiano Ronaldo. "Entendo que Ronaldo é um importante jogador, não apenas para o Real como para o mundo do futebol. O mais importante é o clube e não os jogadores, não o treinador. Nós somos pequenos em comparação ao clube", avaliou José Mourinho, que assinou um contrato de quatro anos com a equipe espanhola.