Mourinho relaciona força total do Real para Copa do Rei

O comandante relacionou 20 atletas nesta terça-feira para o duelo desta quarta, entre eles o brasileiro Kaká, que segue na reserva da equipe merengue, mas tem entrado no time com frequência durante as partidas.

Os únicos desfalques do Real para a partida diante do Celta são Higuaín, Marcelo e Albiol, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e ficaram foram desta lista de relacionados por Mourinho, que preferiu dar entrevista coletiva nesta terça e mandou o seu auxiliar, Aitor Karanka, para a sala de imprensa do clube para falar com os jornalistas.

Assim como o Real Madrid, o Barcelona também jogará nesta quarta pela Copa do Rei, mas, diferentemente de Mourinho, o técnico Tito Vilanova optou por poupar alguns jogadores visando o duelo diante do Atlético de Madrid, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O goleiro Valdés, o lateral-esquerdo brasileiro Adriano e o meia Iniesta não enfrentarão o Córdoba, fora de casa, e serão preservados para estarem em boas condições físicas diante do vice-líder da competição nacional.

Confira os relacionados do Real Madrid para a partida desta quarta-feira:

Goleiros: Casillas, Adán e Jesús.

Defensores: Varane, Pepe, Sérgio Ramos, Ricardo Carvalho, Arbeloa e Nacho.

Meias: Khedira, Kaká, Özil, Xabi Alonso, Essien, Modric, Callejón e Di María.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema e Morata.