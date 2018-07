Mourinho revela boas lembranças em volta à Inglaterra

MANCHESTER - José Mourinho vai se tornar, nesta quarta-feira, o técnico mais jovem a chegar à sua 100.ª partida de Copa dos Campeões. Aos 49 anos, ele atingirá a marca significativa antes de Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, Ottmar Hitzfeld e Alex Ferguson, outros que também são centenários na principal competição interclubes da Europa.

E o feito virá na Inglaterra, país pelo qual Mourinho já demonstrou ter um carinho especial. Ali ele treinou o Chelsea, clube no qual trabalhou em 33 partidas de Copa dos Campeões. Nesta quarta, o Real joga por uma vitória contra o Manchester City para avançar às oitavas de final.

"Sempre gosto de voltar à Inglaterra depois de minha passagem vitoriosa. Nunca escondo meus sentimentos durante as partidas. Me encantou minha passagem por aqui. Sempre são jogos complicados, com a torcida muito em cima", comentou Mourinho, nesta terça, em entrevista coletiva.

Uma vitória do Real Madrid ou mesmo um empate em Manchester vai significar a eliminação precoce o Manchester City, atual campeão inglês e um dos favoritos ao título. Para Mourinho, a situação era esperada. "Desde o primeiro momento vimos que este era um grupo difícil e que era provável que um dos grandes caísse", comentou ele. Além dos dois times, a chave também tem o Ajax e o Borussia Dortmund, atuais campeões nacionais.

Para a partida, Mourinho terá a volta de Khedira ao time titular depois de o alemão ficar afastado por quase um mês, machucado. No banco estará pela primeira vez o russo Cheryshev, reserva direto de Cristiano Ronaldo e Benzema no ataque. O garoto de 21 anos debutou pela seleção da Rússia na quarta passada.