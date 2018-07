Mourinho revela estar impressionado com Higuaín

Em um esquadrão com estrelas como Cristiano Ronaldo, Ozil, Di María e Xabi Alonso, o treinador José Mourinho fez questão nesta segunda-feira de enaltecer o argentino Higuaín. Para o comandante do Real Madrid, o atacante está em uma fase brilhante.

"Já tinha visto algumas partidas anteriores do Real Madrid e sempre vi qualidade nele. Mas trabalhar a este nível, nunca", garantiu Mourinho, impressionado com as boas atuações de Higuaín. "Dá assistências, pressiona e trabalha", acrescentou.

Mourinho comentou ainda sobre Benzema e disse que o atacante francês precisa aproveitar as chances. "Ele tem que aproveitar as oportunidades até se tornar titular. Todos lutamos pelo mesmo objetivo, mas temos nossas próprias lutas de competitividade. E neste sentido, Higuaín está indo bem e Benzema precisa ter força psicológica para seguir trabalhando", comparou.