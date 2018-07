Mourinho revela que Manchester United rejeitou proposta do Lyon por Depay

Memphis Depay vem sendo pouco aproveitado no Manchester United, mas nem por isso o clube parece disposto a se livrar facilmente do jogador. Nesta sexta-feira, o técnico José Mourinho revelou que rejeitou uma oferta do Lyon pelo meia-atacante holandês dizendo que a proposta estava "longe do razoável".

Depay, de 22 anos, não conseguiu conquistar a condição de titular do Manchester United desde que foi adquirido em junho de 2015 junto ao PSV Eindhoven por 31 milhões de libras (aproximadamente R$ 121 milhões, na cotação atual). Mourinho assumiu o comando do clube antes do início desta temporada e já foi titular em uma partida, pela Copa da Liga Inglesa.

"A oferta que tivemos está longe de ser razoável para nós", disse Mourinho. "Então, nesse momento ele é nosso jogador e se no final do mês nada acontecer, ele será mais uma opção para nós", acrescentou o treinador.

Manchester United e Lyon estão fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa em seus torneios domésticos. O Lyon é o quarto colocado no Campeonato Francês, cinco pontos atrás do Paris Saint-Germain, que está ficando com a última vaga. Por isso, tenta melhorar a qualidade do seu elenco com a chegada de Depay.

"Isso leva tempo, discussões, porque comprar um jogador agora não é fácil", disse Bruno Genesio, técnico do Lyon. "Eu tornei Memphis Depay a minha prioridade", avisou o treinador, fazendo elogios ao jogador de 22 anos, que defendeu a Holanda na Copa do Mundo de 2014.