Mourinho se cala e causa polêmica antes de clássico contra o Barcelona

MADRI - O técnico do Real Madrid, José Mourinho, voltou a causar polêmica, nesta sexta-feira, ao ir à sala de imprensa do clube para a entrevista coletiva e não responder às perguntas dos jornalistas, deixando seu auxiliar, Aitor Karanka, responsável pela tarefa.

Na véspera do grande clássico diante do Barcelona, que acontecerá neste sábado, às 17 horas (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, os jornalistas espanhóis esperavam ouvir o treinador. A atitude de Mourinho fez com que eles se revoltassem e, em protesto, deixassem o local. Os únicos que permaneceram para ouvir Karanka foram os profissionais de outros países.

O treinador português havia dito que não iria à sala de imprensa, mas acabou mudando de ideia. Sua relação com os jornalistas locais não é das melhores e essa não é a primeira vez que ele se recusa a falar.

De proveitoso na coletiva, foi a lista de relacionados do Real para o clássico. Khedira e Benzema, que desfalcaram a equipe contra o Athletic Bilbao, mas já haviam retornado diante do Tottenham, pela Liga dos Campeões, foram confirmados. A principal ausência da equipe ficou por conta do volante Diarra, que não se recuperou de uma inflamação no quadril.

O clássico deste sábado, no Santiago Bernabéu, será o primeiro de uma série de quatro entre Real Madrid e Barcelona, que ainda se enfrentarão duas vezes pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa e uma na decisão da Copa do Rei. A partida pode aproximar ainda mais o clube catalão do título nacional, já que ele lidera a competição com 84 pontos, oito a mais que o Real, segundo colocado.

