Mourinho se diz pessimista quanto à lesão de joelho de Ibrahimovic

O técnico José Mourinho se mostrou pessimista diante da primeira avaliação sobre a lesão sofrida pelo atacante Zlatan Ibrahimovic, após a vitória do Manchester United sobre o Anderlecht na prorrogação, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. O jogador sueco sofreu uma forte pancada no joelho direito e deixou o gramado antes do início do tempo extra.

Após obter a classificação para a semifinal, Mourinho disse que o prognóstico quanto ao problema físico do atacante era "claramente negativo". O treinador também poderá perder o lateral argentino Marcos Rojo nesta reta final da temporada europeia porque o jogador deixou a partida lesionado.

"Primeiro quero esperar pelos testes médicos. Mas estou com uma sensação negativa. Quero tentar permanecer otimista, mas não estou", declarou o treinador, que já conta com uma longa lista de lesionados na equipe. Mourinho não pode contar no momento com Juan Mata, Chris Smalling e Phil Jones.

Recentemente o treinador afirmou que ainda era cedo para projetar os retornos de Jones e Smalling. Ele previu que a dupla só teria condições de jogo a partir da metade de maio. Mas, com a baixa de Rojo, Mourinho convocou os dois jogadores em recuperação para tentarem antecipar a volta.

"É hora de Jones e Smalling serem corajosos e arriscarem. Pelo time, você tem que fazer tudo. Você não pode fazer milagres. Não espero por milagres. Mas você tem que fazer de tudo para acelerar o processo [de recuperação]", declarou Mourinho.