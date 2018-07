Após derrota, Mourinho se diz 'o melhor técnico que o Chelsea já teve'

O técnico José Mourinho reconheceu que vive o pior momento da carreira, mas não deixou a polêmica de lado ao comentar sobre uma possível demissão do Chelsea. Na entrevista coletiva após a derrota em casa por 3 a 1 para o Southampton, ele falou abertamente sobre o péssimo momento da equipe - 16º colocado no Campeonato Inglês com oito pontos após oito rodadas.

"Se o clube me demitir, eles vão demitir o melhor técnico que esse clube já teve", comentou. "E vão deixar claro que a mensagem continua a mesma de sempre: resultados ruins, o técnico é o culpado", completou.

Mourinho comandou o Chelsea pela primeira entre 2004 e 2007. Foi contratado pelo magnata russo Roman Abramovich, quando comprou o clube inglês. Entre a saída inicial e o retorno, o time teve sete treinadores, entre eles o brasileiro Luiz Felipe Scolari. Somando as duas passagens, Mourinho tem três títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e três Copas da Liga Inglesa.

O Chelsea perdeu quatro das oito partidas disputadas no Campeonato Inglês. É o mesmo número de derrotas do clube na temporada inteira passada, quando disputou 54 partidas. O mau momento deixa a equipe de Londres a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento e a dez de distância do líder Manchester City, que goleou o Newcastle neste sábado por 6 a 1, com cinco gols do argentino Aguero.