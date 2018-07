Mourinho se revolta com punição por crítica a árbitro: 'É uma desgraça'

"Estou feliz por não ter que usar uma tornozeleira eletrônica", ironizou. "As 50 mil libras (de multa) são uma desgraça. A possibilidade de ficar suspenso dos estádios espantosa", completou.

Mourinho ainda reclamou da falta de critério da entidade, que não puniu o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, quando o francês criticou o árbitro da derrota por 2 a 0 para o Chelsea, mês passado, chamando-o de "fraco" e "ingênuo". "O ''medo'' custa 50 mil libras. ''fraco'' e ''ingênuo'' tudo bem, você pode."

O treinador português foi punido depois de declarar que o árbitro Robert Madley teve "medo" de dar um pênalti para o Chelsea na derrota por 3 a 1 para o Southampton. No lance em questão, Mourinho reclamou de um toque do goleiro Stekelenburg no atacante Falcao García.