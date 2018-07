Mourinho surpreende time ao colocar Casillas no banco de reservas

MÁLAGA - A imprensa espanhola não aliviou nas críticas neste domingo ao comentar o fato de José Mourinho ter barrado Iker Casillas do jogo em que o Real Madrid foi derrotado por 3 a 2 para o Málaga, fora de casa, no último sábado, em um novo capítulo da crise vivida pela equipe no Campeonato Espanhol. A decisão polêmica surpreendeu os próprios jogadores do time madrilenho, pois o goleiro é o capitão merengue e um dos principais ídolos da seleção espanhola.

"Nos surpreendeu (a barração de Casillas), é o nosso capitão. Mas não é uma decisão nossa e temos que aceitá-la", afirmou o lateral-direito Sergio Ramos, que depois justificou o seu comentário ao lembrar do papel amplo que o goleiro desempenha no Real. "É uma surpresa porque não é habitual. Iker é o líder no vestiário e peça chave do time. E vai continuar a ser o titular porque é um grande goleiro", completou.

O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe também não escondeu certa estranheza com a decisão de Mourinho de escalar o reserva Adán diante do Málaga, mas evitou entrar em conflito com o comandante. "(A saída de) Casillas é uma situação do treinador e temos de aceitá-la", enfatizou.

No último sábado, Mourinho alegou "questões técnicas" para barrar Casillas e ainda disse que Adán atravessa melhor fase neste momento, mas a imprensa espanhola qualificou a decisão do comandante como desnecessária e ruim para o Real, que agora está 16 pontos atrás do líder Barcelona no Campeonato Espanhol.

"O que Mou fez foi ridículo", escreveu o jornal Marca na manchete de sua edição deste domingo, na qual enfatizou que "o madridismo está indignado" e que o comandante desafiou "uma lenda do clube". O diário Mundo Deportivo,, por sua vez, destacou que Mourinho "colocou na reserva um dos melhores goleiros do mundo, capitão da equipe e líder do vestiário", enquanto o AS apontou que o treinador hoje é visto como um "problema insuportável" dentro do Real.