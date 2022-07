Mourinho tatua títulos continentais e provoca: 'Sou o único que pode ter'

José Mourinho compartilhou, neste domingo, nas redes sociais a sua nova tatuagem. O técnico português, que atualmente treina o Roma, da Itália, registrou na pele os principais títulos continentais conquistados na Europa ao longo da carreira: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Após a última temporada pelo Roma, onde conquistou a Liga Conferência da Uefa, Mourinho passou a ser o único técnico campeão nas três competições do continente. O treinador justificou a escolha através de uma postagem em seu perfil da rede social.

"Esta é minha tatuagem. A alegria do povo romano me levou a fazê-lo. Então pensei em algo especial, algo que homenageasse todos os clubes onde ganhei competições europeias. Ao mesmo tempo, queria uma tatuagem única, uma que, até agora, sou o único que pode ter", escreveu o treinador.

Mourinho já foi campeão da Liga dos Campeões em duas oportunidades, uma com o Porto, em 2004, e outra com Internazionale em 2010. O treinador também foi bicampeão da Liga Europa, pelo Porto, em 2003, e no Manchester United em 2017.