Mourinho torce por 'pequena lesão' de atacante do Liverpool

LONDRES - O técnico José Mourinho teve um típico momento politicamente incorreto nesta sexta-feira ao sugerir que uma "pequena lesão" poderia tirar o atacante Luis Suárez, uma das principais peças do Liverpool nesta temporada, da partida contra o Chelsea em Stamford Bridge pelo Campeonato Inglês no domingo.

Falando à Chelsea TV, o técnico do clube londrino evitou qualquer menção ao polêmico comportamento de Suárez no último confronto entre as duas equipes, em Anfield no mês de abril, quando ele mordeu o braço do defensor Branislav Ivanovic, do Chelsea.

Em vez disso, ele disse torcer para que o atacante uruguaio - que foi suspenso por 10 jogos por conta de seu ataque dental - não esteja disponível para jogar o confronto entre o terceiro e o quarto colocado do Campeonato Inglês.

"Talvez Suárez tenha uma pequena lesão", disse Mourinho, se referindo à derrota de 2 x 1 do Liverpool para o Manchester City na quinta-feira. "Não estou pedindo por uma grande lesão... Só uma pequena lesão que o impeça de jogar por quatro dias."

Ciente de que Suárez marcou 19 gols em 13 partidas pelo Campeonato Inglês nesta temporada, Mourinho - que já lamentou a falta de pontaria de seus atacantes nesta temporada - surpreendeu ao decidir não fazer comparações.

Os três principais atacantes do Chelsea - Fernando Torres, Samuel Eto'o e Demba Ba marcaram somente cinco gols somados.

"Todo jogo é difícil", disse Mourinho. "A diferença é que alguns times são maiores --nome maior, impacto maior... Manchester City contra Liverpool, Chelsea contra Liverpool, Chelsea contra Arsenal... Mas todo jogo é difícil. As duas últimas partidas que jogamos (em casa), Swansea e Crystal Palace: 1 x 0, 2 x 1. Você tem de dar tudo para vencer as partidas."