Mourinho vê falta de maturidade do Chelsea na derrota

LONDRES - Mesmo jogando em casa, o Chelsea sofreu uma surpreendente derrota de virada para o Basel, por 2 a 1, nesta quarta-feira, na estreia na Liga dos Campeões da Europa. Após o jogo, o técnico português José Mourinho admitiu que falta maturidade para o time inglês quando enfrenta situações adversas.

Para encarar o time suíço no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Mourinho apostou em vários garotos, como o holandês Ginkel, o belga Hazard e os brasileiros Oscar e Willian. E o Chelsea acabou sofrendo a sua primeira derrota em casa num jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões desde 2003.

"Sou responsável por tudo. Especialmente depois de um resultado ruim. Nos bons momentos, quero que todos brilhem. E nos momentos ruins, quero que todos mantenham a calma", avisou Mourinho. "Demos um passo atrás, mas temos cinco jogos pela frente para terminar entre os dois primeiros colocados."

Apesar de ter reconhecido que o Basel "jogou muito bem", mostrando boa defesa e aproveitando as oportunidades que teve no ataque, Mourinho avaliou que o Chelsea "emocionalmente não é uma equipe madura e que, quando se encontra numa posição complicada, passa por momentos difíceis".

Do outro lado, o clima foi de festa para os torcedores do Basel, depois da histórica vitória em Londres. O mais famoso deles mostrou sua alegria através do Twitter. "Noite fantástica para a torcida do Basel. Estou tão feliz, obrigado Basel", escreveu o tenista suíço Roger Federer.