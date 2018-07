Mourinho vê Real em ótimo momento antes de clássico

O treinador, que está na sua segunda temporada no Real Madrid, avaliou que a equipe passa por excelente momento. "O futebol dá muitas surpresas, mas nesse momento estamos com mais confiança e somos uma equipe melhor do que na temporada passada", disse.

Pela primeira vez na sua história, o Real Madrid venceu todos os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, está com 37 pontos no Campeonato Espanhol, com 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota. "É a primeira vez que temos seis vitórias. São 18 partidas seguidas e só uma derrota em circunstâncias diferentes".