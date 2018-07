Mourinho vê Real já com vaga garantida nas semifinais

"É muito difícil que o APOEL consiga nos derrotar por 4 a 0 ou 4 a 1 no Santiago Bernabéu (estádio do Real). O sonho da Liga dos Campeões parece que acabou para eles", afirmou Mourinho, que elogiou bastante o time do Chipre pelo futebol apresentado e pela campanha histórica que vem fazendo nesta edição da competição europeia.

"O APOEL tem suas diferenças econômicas e esportivas em relação ao resto das equipes que ainda estão na Liga dos Campeões, mas são fantásticos. Tivemos que jogar muito bem para ganhar. O adversário jogou muito bem", disse o técnico do Real, garantindo que, apesar da enorme vantagem, terá "muito respeito" pelo rival no jogo de volta.

Do outro lado, o técnico do APOEL disse ter ficado com orgulho pela forma como sua equipe enfrentou o poderoso Real Madrid, naquela que foi a primeira vez de um representante do Chipre nas quartas de final da Liga dos Campeões. E Ivan Jovanovic também já admitiu que a vaga nas semifinais ficará mesmo com o clube espanhol.

"Foi muito gratificante jogar contra um time como o Real Madrid. Posso dizer que esse jogo serviu para coroar a fantástica campanha que tivemos na competição. Meus jogadores podem ficar orgulhosos", avaliou Jovanovic. "O resultado da partida foi justo. E o Real já está nas semifinais, não há dúvida sobre isso", completou.