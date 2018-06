Moutinho volta a treinar e Portugal deve ter força máxima contra o Irã

O meio-campista João Moutinho voltou a treinar com seus colegas de seleção portuguesa neste domingo. O jogador esteve ausente das atividades comandadas pelo técnico Fernando Santos nos últimos dias porque estava gripado, mas agora poderá ser opção para a partida contra o Irã, às 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em Saransk.

Moutinho foi titular no meio de campo de Portugal nos dois primeiros jogos da seleção no Mundial. No empate por 3 a 3 contra a Espanha, no dia 15, em Sochi, o meia disputou toda partida, enquanto na vitória por 1 a 0 sobre o Marrocos, na quarta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou, ele foi substituído por Adrien Silva aos 44 minutos do segundo tempo.

O retorno de Moutinho aos treinamentos permite a Fernando Santos trabalhar com força máxima. Depois da vitória sobre o Marrocos, o treinador não pôde contar com o meio-campista e o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro em alguns treinamentos - o defensor sentiu dores musculares na coxa, mas foi liberado pelo departamento médico no sábado.

Apesar da invencibilidade na Copa do Mundo e disputar com a Espanha a primeira posição do Grupo B, Portugal ainda não tem vaga garantida nas oitavas de final. A equipe de Cristiano Ronaldo tem quatro pontos ganhos e fará um confronto direto com o Irã, que tem três.