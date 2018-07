Movimento 'Acorda Palmeiras' promete fiscalização aos últimos atos da diretoria

O movimento pede também que os futuros candidatos a presidência do Palmeiras apresentem seus projetos para o grupo, em uma data que ainda será definida.

Leia a carta do movimento:

O Movimento Acorda, Palmeiras! que congrega diversos grupos políticos, representantes da Mídia Palestrina e Palmeirenses vinculados pelo concreto das arquibancadas, reunido no dia 14 de novembro do corrente ano, na sede Dissidenti, inconformado e preocupado com o atual estágio de descalabro administrativo, falta de representatividade e força política que impera atualmente na Sociedade Esportiva Palmeiras, que resultou na maior crise institucional do clube desde a gestão vergonhosa e de triste memória do Sr. Jordão Bruno Sacomani (que por sinal desencadeou os 17 anos sem títulos), torna pública sua decisão de impor intensa e vigilante fiscalização aos atos da Diretoria Executiva nesse seu final de mandato, de modo a não permitir que novas ações deletérias dos atuais mandatários da Sociedade Esportiva Palmeiras prejudiquem ainda mais a entidade e o seu patrimônio mais importante: a torcida.

O Movimento atuará para não permitir contratações esdrúxulas, antecipações de receita inexplicáveis e outros atos inconsequentes e amadores tomados única e exclusivamente para beneficio de interesses incompatíveis com os da Sociedade Esportiva Palmeiras, bem como com amor maior dos Palmeirenses para com o seu time de coração!

Outrossim, o Movimento Acorda, Palmeiras! C O N V O C A desde já os futuros candidatos a Presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras a comparecer em local ainda a ser escolhido para apresentar suas propostas, planos e projetos para a referida entidade, bem como para serem devidamente questionados por membros e demais interessados sobre tais temas, e, ainda, conhecerem as idéias, projetos e planos que os integrantes do Movimento lutaram para implementar objetivando o retorno da Sociedade Esportiva Palmeiras ao local de destaque no cenário esportivo nacional e mundial do qual sempre desfrutou!

Entende o Movimento Acorda, Palmeiras! que assim não apenas estará trabalhando pelo retorno da Sociedade Esportiva Palmeiras ao seu local de direito, e, para que, no futuro situações humilhantes como as que ocorrem no presente momento não se repitam, mas, principalmente, para que o Palmeiras seja efetivamente dos seus donos legítimos: os seus torcedores!

Seja um pálio de luz desdobrado.

Sob a larga amplidão destes céus

Este canto rebel que o passado

Vem remir dos mais torpes labéus!

Seja um hino de glória que fale

De esperança, de um novo porvir!

Com visões de triunfos embale

Quem por ele lutando surgir!

(Hino da Proclamação da República – primeira estrofe)

Movimento Acorda, Palmeiras!