Moyes coloca em dúvida volta de Rooney no sábado O Manchester United pode não contar com o atacante Wayne Rooney para a partida deste sábado diante do Crystal Palace, no Old Trafford, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O jogador ainda está se recuperando de um corte na testa sofrido há duas semanas na partida diante do Liverpool, e pode ser preservado para evitar um novo problema no local.