Moyes confirma Rafael fora do Manchester por um mês O técnico do Manchester United, David Moyes, confirmou nesta sexta-feira que o lateral Rafael desfalcará a equipe pelas próximas quatro semanas. O jogador está com uma lesão muscular na coxa e se junta a nomes como Ashley Young, Nani e Chicharito Hernandez, que também estão fora da equipe por conta de contusões.