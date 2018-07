Moyes diz estar à procura de reforços para o Manchester

MANCHESTER - O técnico David Moyes afirmou neste domingo que o Manchester United precisa de reforços com urgência e garantiu que está à procura de jogadores que possam chegar ao clube na janela de transferências de janeiro, diante do decepcionante desempenho da sua equipe na primeira metade da temporada 2013/2014 do futebol europeu.

Moyes, porém, questionou se será possível reforçar o Manchester United com os jogadores que o time realmente precisa neste momento. "Há uma urgência nisso, nós gostaríamos de trazer as pessoas, mas esses jogadores estão disponíveis em janeiro?", disse.

Após a disputa de 20 rodadas, o Manchester United ocupa apenas a sétima colocação no Campeonato Inglês, 11 pontos atrás do líder Arsenal. Além disso, o time foi eliminado neste domingo na terceira fase da Copa da Inglaterra ao perder, no Old Trafford, para o Swansea por 2 a 1.

Substituto de Alex Ferguson, que decidiu se aposentar após a última temporada, Moyes viu o Manchester United ser bastante tímido na última janela de transferências, quando a única contratação relevante do clube foi a chegada de Marouane Fellaini, vindo do Everton, por 27,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 107,3 milhões). E, por enquanto, o time ainda não conseguiu embalar na temporada 2013/2014, por isso pode se reforçar nos próximos dias.