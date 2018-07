Moyes diz que Manchester ainda negocia por Fàbregas

MUMBAI - O Manchester United segue com esperança da contar com Cesc Fàbregas na próxima temporada. O Barcelona, onde o jogador atua desde 2011, já avisou que não pretende vendê-lo, mas de acordo com David Moyes, técnico do time inglês, a negociação ainda está acontecendo.

Moyes esperava ter novidades sobre as conversas na semana passada, mas as partes não evoluíram e a indefinição sobre o futuro de Fàbregas permanece. O Barcelona recusa-se a ceder porque perdeu recentemente outro meia, Thiago Alcântara, para o Bayern de Munique. Nesta quinta-feira, perguntado sobre a situação do negócio, o técnico do Manchester limitou-se a dizer que estava "em andamento".

Revelado nas divisões de base do Barcelona, Fàbregas apareceu para o mundo do futebol com a camisa do Arsenal, mas nunca escondeu seu desejo de voltar ao clube catalão. No entanto, o pouco espaço no time titular pode fazer com que o meia queira procurar novos ares.