Moyes diz que Manchester United ainda deve contratar

MANCHESTER - O Manchester United vem sendo tímido na atual janela de transferências no futebol europeu, mas David Moyes revelou nesta quinta-feira que o clube pode mudar a sua postura e anunciar grandes contratações nos próximos dias, o que ainda não fez desde a sua chegada para substituir Alex Ferguson no comando do time.

Recentemente, os nomes de Cesc Fabregas e Gareth Bale foram especulados como possíveis contratações do clube. "Estamos envolvidos em várias negociações sobre jogadores que estamos vendo e que vão continuar. Será que vamos pegá-los antes do prazo? Espero que sim, mas estamos trabalhando muito duro para fazê-lo", disse o novo técnico do Manchester United, sem, porém, citar nomes.

Moyes lembrou, porém, que o time não perdeu nenhum dos seus destaques na temporada passada, quando o time foi campeão inglês. "O que eu sei é que nós temos um grande grupo de jogadores já, que venceu o Campeonato Inglês na temporada passada", afirmou.

"Não mudou muito, por isso espero que eles sejam capazes de continuar de onde pararam na última temporada", completou.

Após faturar o título da Supercopa da Inglaterra no último domingo, o Manchester United inicia a defesa do seu título nacional no próximo sábado, quando vai enfrentar o Swansea, fora de casa. "Eu estou ansioso para o início da temporada", admitiu Moyes, que carrega a responsabilidade de suceder Ferguson.