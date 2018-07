Moyes promete cuidado com Van Persie no Manchester

Contratado junto ao rival Arsenal, Van Persie virou rapidamente ídolo da torcida do Manchester United, tendo papel decisivo na conquista do título do Campeonato Inglês logo em sua primeira temporada. Agora, com Rooney aparentemente insatisfeito e disposto a ir embora, o holandês desponta como principal jogador do time. Consciente da importância dele, Moyes acena com a possibilidade de não sobrecarregá-lo com uma sequência de jogos.

"Temos que ter consciência do quanto podemos usá-lo. Vamos trabalhar para que ele possa jogar no momento certo", disse Moyes, ao comentar sobre a atuação decisiva de Van Persie na decisão da Supercopa da Inglaterra, quando comandou a vitória do Manchester United em Wembley. "Ele é tão importante, e mostrou isso. Temos que olhar com carinho para ele, e vamos fazer isso no momento certo", completou o treinador.