Moyes recebe multa da FA após polêmica em que ameaçou dar tapa em uma repórter

O técnico David Moyes foi multado nesta sexta-feira em 30 mil libras (cerca de R$ 127 mil) pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por causa do seu envolvimento em uma polêmica na qual chegou a ameaçar dar um tapa em uma repórter enquanto estava comandando o Sunderland na temporada passada do futebol europeu.

Ex-treinador do Manchester United e sucessor de Alex Ferguson quando assumiu a tradicional equipe em 2013 após a aposentadoria do lendário ex-técnico, Moyes fez um comentário em tom de ameaça após uma entrevista à repórter Vicki Sparks, da BBC, ao se irritar com perguntas feitas pela jornalista após um empate sem gols de sua equipe contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês.

Sem perceber que a câmera ainda estava ligada, depois de ser entrevistado por Sparks, Moyes disse: "Você estava começando a soar um pouco maldosa no fim. Então, cuidado. Você ainda pode levar um tapa, mesmo sendo uma mulher. Cuidado na próxima vez que vier".

Ao justificar a punição aplicada a Moyes, a FA disse nesta sexta-feira que os comentários do treinador foram "impróprios e/ou ameaçadores". O comandante chegou a negar a acusação contra ele, mas a entidade que comanda o futebol inglês disse que ele foi considerado culpado em um julgamento disciplinar.

Antes de ser punido pela FA, Moyes foi demitido pelo Sunderland no mês passado após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Campeonato Inglês. De acordo com o clube, a decisão pela saída partiu do próprio treinador, que optou por se desligar do time sem compensações financeiras.

O Sunderland terminou a última edição da competição nacional na última posição, com apenas 24 pontos em uma campanha na qual sofreu 26 derrotas e acumulou mais seis empates e seis vitórias em 38 partidas disputadas.