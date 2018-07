Moyes volta e exalta 'ambição' do seu novo time Real Sociedad

Contratado no início da semana como novo técnico da Real Sociedad, David Moyes foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Perguntado sobre os motivos que o fizeram optar pelo time espanhol, o escocês explicou que a ambição do clube e a insistência do presidente Jokin Aperribay foram decisivas para o acerto.

"Quero um clube e uma equipe ambiciosa, e o Real é assim. Podemos construir a partir das partidas que vencemos. A evolução vai continuar", comentou. "Eu vim pela persistência do presidente, porque ele confiava em mim. E já na semana passada pude comprovar tudo no centro de treinamento."

Moyes estava desempregado há quase sete meses, desde que foi demitido pelo Manchester United, após o trabalho à frente da equipe fracassar em menos de uma temporada. Mesmo após a longa pausa, o treinador garantiu que o acerto foi rápido. "Não precisava de muito tempo para pensar. Voltei para casa e tomei a decisão. A elaboração do contrato foi que atrasou o acordo."

O escocês foi contratado para tentar reerguer a Real Sociedad, apenas a 15.ª colocada do Campeonato Espanhol, com nove pontos. A equipe só não está na zona de rebaixamento pelo saldo de gols, mas Moyes garante que pode tirá-la do buraco. "Eu vi os jogadores treinando e pude ver muita vontade. Eles são melhores do que a classificação diz. Quero que cada um dê seu melhor", disse.