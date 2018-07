MP consegue liminar e adia demolição do Julio Delamare

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a Justiça entendeu que a demolição causaria prejuízo ao patrimônio público, pois o Estado estaria assumindo custos que deveriam ser suportados pelo concessionário escolhido na licitação.

O Julio Delamare deverá ser demolido para dar lugar a um estacionamento como parte das obras do complexo do Maracanã visando a Copa do Mundo de 2014. A construção e administração deste estacionamento ficará a cargo da concessionária que vencer a licitação aberta pelo governo do Rio.

Por isso, a Justiça entendeu que caberá a esta concessionária - e não ao governo - realizar a demolição, uma vez que será ela a administrar e lucrar com o espaço. Ainda segundo o MPRJ, a Justiça acrescentou que a demolição do Parque Aquático também seria ilegal por interferir no regular andamento do processo. Para o MP, a demolição não poderia ocorrer antes da apreciação da liminar.