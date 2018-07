MP determina setor especial para torcidas organizadas do Palmeiras

SÃO PAULO - O Ministério Público de São Paulo determinou, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, que o setor de Arquibancada Amarela do Estádio do Pacaembu será único e exclusivo de torcedores cadastrados como membros de Torcidas Organizadas do Palmeiras. Essa confirmação será feita por meio do feito pela própria FPF. Essa decisão ocorre para que o policiamento tenha mais controle dos torcedores uniformizados.

Com a decisão, os sócios-torcedores do programa Avanti terão de acessar as dependências do estádio somente pelo Portão Principal ou pelo Portão 4 (Arquibancada Verde). Os membros das organizadas entrarão a partir de agora pelo Portão 3.

Para os casos de torcedores que são membros das organizadas e também sócio Avanti, eles poderão comprar entradas no guicgê do Portão 3. E quem se enquadrar neste quesito só poderá adquirir mais ingressos caso os acompanhantes também sejam de organizadas e cadastrados.