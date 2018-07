MP do Rio denuncia estrangeiros por cambismo durante a Olimpíada

O Ministério Público do Rio denunciou à Justiça cinco estrangeiros pelos crimes de facilitação de cambismo e de marketing de emboscada por associação criminosa. São eles: os irlandeses Kevin James Mallon e David Patrick Gilmore, os britânicos Marcus Paul Bruce Evans e Martin Studd e o holandês Maarten Van Os.

De acordo com a denúncia, funcionários do Comitê Olímpico Internacional (COI) relataram à polícia que a empresa britânica THG, do qual Evans é um dos controladores, oferecia a venda de ingressos para celebrações oficiais da Olimpíada por preços superiores ao que custavam. Vítimas do esquema chegaram a pagar US$ 8 mil (cerca de R$ 35 mil) por ingressos. Os demais participavam da fraude.

O documento aponta que os cinco denunciados, "agindo livre e conscientemente, em união de ações e desígnios, associaram-se, de maneira estável e permanente, para a prática dos delitos de facilitação de cambismo e de marketing de emboscada por associação". A THG também está envolvida no escândalo da máfia dos ingressos para a Copa do Mundo de 2014.